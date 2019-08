Zingst (dpa/mv) - Zwei Wasserretter sind bei einer Einsatzfahrt mit einem Quad in Zingst auf dem Darß schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei war das Quad am Freitagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf einem Deichweg erst gegen eine Bank und anschließend gegen einen Baum geprallt. Dabei seien der 23-jährige Fahrer und sein 43-jähriger Mitfahrer - beide aus Rostock - schwer verletzt worden. Beide seien per Rettungshubschrauber in Kliniken nach Rostock und Greifswald geflogen worden.