Zingst (dpa/mv) - Auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Vorpommern-Rügen) sind 68 Schafe spurlos verschwunden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Stralsund sagte, graste die gesamte Herde in einem eingezäunten Gebiet auf der Sundischen Wiese bei Zingst, einem Deichwiesengebiet an der Ostsee. Der Tierhalter habe den Diebstahl gemeldet. Der Mann aus der Region Zingst habe bei einer Kontrolle der Sundischen Wiese am 26. Juli festgestellt, dass ein Schlagbaum geöffnet, der Strom im Zaun abgestellt und Zäune niedergelegt gewesen waren.