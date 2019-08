Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) hat ein Mann am Samstagabend einen vierstelligen Eurobetrag erbeutet. Der maskierte Mann hatte den Angestellten mit einem Messer bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit dem Geld flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Polizei gelang es trotz Einsatzes mehrerer Streifenwagen und eines Fährtenhundes zunächst nicht, den Täter zu stellen. Der Angestellte blieb unverletzt.