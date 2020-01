Sieben Fahrräder in einer Nacht aus Kellern gestohlen

Zerbst/Köthen (dpa/sa) - Aus mehreren Mieterkellern eines Mehrfamilienhauses in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind in der Nacht zu Montag gleich sieben teils hochwertige Fahrräder entwendet worden. Die Polizei in Köthen geht davon aus, dass bislang Unbekannte die Türen aufgehebelt und die Fahrräder gestohlen haben, darunter Rennräder und Mountainbikes. Die Schadenshöhe beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 7000 Euro.