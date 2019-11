Zella-Mehlis (dpa/th) - Ein Mann hat in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) mehrere Kinder und ihre Eltern mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der Mann sei zunächst laut Zeugen mit dem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen Parkplatz gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei habe er fast eines der dort spielenden drei Kinder angefahren. Als ein Mädchen den 36-Jährigen am Montagabend zur Rede stellte, beleidigte er das Kind, wie es hieß. Als die Eltern dazukamen, habe er die Waffe gezückt und durchgeladen, als die Eltern dazukamen. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann. Dieser erhält zudem eine Anzeige, weil er ohne gültigen Führerschein mit dem Auto unterwegs war.