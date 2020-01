Zeitz (dpa/sa) - Zwei Unbekannte haben einen Geldautomaten in Zeitz (Burgenlandkreis) gesprengt. Das Duo sei am Samstagmorgen mit einem Auto zum Tatort gefahren und habe dort die Detonation ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört. Am Tatort fanden die Ermittler später Gaskartuschen. Die Geldkassetten fehlten allerdings. Sechs Mieter des Gebäudes, in dem sich der Geldautomat befand, mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Die Täter flüchteten. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.