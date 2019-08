Zeitz (dpa/sa) - In Zeitz (Burgenlandkreis) ist bei einem Brand von mehreren Müllcontainer ein hoher Sachschaden entstanden. Insgesamt seien sieben Container zerstört worden, teilte die Polizei in Halle am Samstagmorgen mit. Auch die Fassade eines Wohnhauses sei am Freitagabend beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.