Zwei Mal in zwei Tagen betrunken am Steuer erwischt

Zarrentin (dpa/mv) - Zwei Mal in zwei Tagen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer in Westmecklenburg aus dem Verkehr gezogen. Der 34-Jährige soll am Freitag mit 2,7 Promille Atemalkohol einen Unfall auf der A24 bei Wittenburg verursacht haben und geflohen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten stellten ihn nahe Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und beschlagnahmten den Führerschein. Am nächsten Tag fuhr der Mann trotzdem wieder Auto und geriet in eine Polizeikontrolle - diesmal mit 2 Promille, wie es hieß.