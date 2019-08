Wurzbach (dpa/th) - Ein 36-Jähriger ist im Saale-Orla-Kreis von seinem mit laufendem Motor geparkten Lieferauto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte am Mittwoch den Transporter an der Kirche in Wurzbach abgestellt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Als er vor seinen Transporter ging, rollte dieser los und klemmte den Mann ein. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.