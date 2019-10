Wuppertal (dpa/lnw) - Die Wuppertaler Polizei fahndet weiter nach dem Mann, der einem Passanten im Streit mit einem Schlüssel ins Auge gestochen hat. Bislang sei die Identität des Gesuchten nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Spurenanalyse könne einige Zeit dauern. Der Mann hatte am Dienstag in der Fußgängerzone am Ausgang eines Modegeschäfts ein Wortgefecht mit einem 34-Jährigen. Dann stieß der Unbekannte seinem Kontrahenten einen Schlüssel ins Auge und verletzte ihn schwer. Im Krankenhaus kämpften Ärzte um sein Augenlicht, berichtete die Polizei. Man sei vorsichtig optimistisch, dass dies gelinge.