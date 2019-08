Wuppertal (dpa/lnw) - Im Fall eines Ende April in Wuppertal auf offener Straße erschossenen 36 Jahre alten Albaners hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags erhoben. Der 33-jährige Wuppertaler sei dringend verdächtig, die Schüsse abgegeben zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der schwer verletzte Albaner war von Einsatzkräften auf der Straße entdeckt worden. Er starb neun Tage später im Krankenhaus.

Eine in der Nähe des Fundorts auf dem Bürgersteig entdeckte Pistole sei nicht die Tatwaffe, erklärten die Ermittler. Angaben zum Motiv wurden nicht gemacht. Der Tatverdächtige war nach umfangreichen Ermittlungen am 31. Mai durch Spezialkräfte der Polizei an seiner Wohnanschrift in Wuppertal festgenommen worden. Er befinde sich seitdem in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler mit.