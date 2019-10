Wuppertal (dpa/lnw) - Ein auffälliger und teurer Sportwagen ist innerhalb weniger Tage zweimal gestohlen worden. Zunächst wurden Ende September bei einem Wohnungseinbruch in Vreden im Münsterland die Schlüssel des gelben Mercedes AMG geklaut und dann auch das Auto, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Vor rund einer Woche wurde der Sportwagen, dessen Wert bei 170 000 Euro liegen soll, dann in Gevelsberg gefunden und von der Polizei sichergestellt.

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte das Tor zu dem Gelände eines Abschleppunternehmens auf, mit dem die Polizei zusammen gearbeitet hatte. Sie stahlen das Auto erneut.

Noch am Montag wurde das auffällige Auto in Wuppertal entdeckt und wieder von der Polizei sichergestellt. Zwei Männer (31 und 32) wurden zunächst festgenommen. Der 31-jährige Kölner kam wieder frei, der 32-Jährige ohne festen Wohnsitz kam wegen eines bereits bestehenden Haftbefehls in ein Gefängnis. Der Tatverdacht gegen die beiden Männer habe sich zunächst nicht erhärtet. Die Ermittlungen dauerten an, so eine Sprecherin.