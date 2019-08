Würzburg/Bamberg (dpa/lby) - Vom Würzburger Kinderporno-Fall ist ein weiterer Bub in einer zweiten Kita betroffen. Dies habe der beschuldigte Logopäde inzwischen angegeben, sagte die Zentralstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft in Bamberg am Freitag. Neben seiner Praxis und einer evangelischen Kita ist dies der dritte Tatort in dem Fall. Anzeichen, dass dort noch weitere Kinder missbraucht wurden, gebe es nicht. Die Opferzahl bleibe im einstelligen Bereich. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den neuen Tatort berichtet.