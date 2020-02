Würzburg (dpa/lby) - Eine offensichtlich genervte Bahnreisende hat in einem Zug auf der Fahrt Richtung Würzburg eine spielende Achtjährige auf den Rücken geschlagen. Die Bundespolizei ermittelt nach Angaben vom Donnerstag nun wegen Körperverletzung gegen die 64-Jährige. Das Mädchen hatte mit seiner vierjährigen Schwester und seiner Mutter in einem Familienabteil gesessen. Die Kinder spielten am Mittwoch aber auch im Großraumbereich des ICEs. Nach Darstellung der Bundespolizei fühlte sich die 64-Jährige dadurch so gestört, dass sie zuschlug.

Als Polizisten die Frau in Würzburg nach dem Vorfall befragten, soll sie ihren Übergriff bestritten haben. Ein Zeuge hingegen habe die Tat beobachtet, zudem sei der Rücken des Kindes gerötet gewesen. Ein Arzt musste aber nicht gerufen werden.