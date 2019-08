Würzburg (dpa/lby) - Nachdem rund 2000 verendete Schweine in seiner Mastanlage im Landkreis Unterfranken gefunden worden sind, darf der Landwirt keine Tiere mehr halten. Eine entsprechende Anordnung hat das am Landratsamt Würzburg gegen den Mann erlassen, wie es am Dienstag mitteilte. Nach früheren Angaben der Polizei waren die Tiere wahrscheinlich verdurstet, verhungert oder erstickt.