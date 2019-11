Schlag gegen mutmaßliche Drogenbande in Worms

Worms (dpa/lrs) - Ermittler sind einer mutmaßlichen Gruppe von Drogenhändlern in Worms auf die Spur gekommen. Sie soll vor allem mit sogenannten neuen psychoaktiven Substanzen (NPS) gehandelt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei Durchsuchungen von Wohnungen und Gartengrundstücken seien neben rund 700 Gramm NPS und etwa 50 Gramm Amphetamin auch Macheten, Messer, Schreckschuss- und Luftdruckwaffen gefunden worden. Ein Hauptverdächtiger befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft.

NPS sind auch unter der Bezeichnung Legal High bekannt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Pulver, Tabletten oder Kräutermischungen, denen synthetische Wirkstoffe beigemischt sind. Laut Polizei wird die Zusammensetzung der Wirkstoffe bei einem Produkt immer wieder verändert, so dass die jeweilige Wirkung nicht vorhergesagt werden kann. Im vergangenen Jahr habe es einen Todesfall in Worms nach dem Konsum einer Kräutermischung gegeben.

Im Falle der mutmaßlichen Dealerbande sind noch einige Fragen offen, beispielsweise wie viele Menschen der Gruppierung angehören. Bislang seien mehr als 50 Personen identifiziert, bei denen aber teils unklar sei, ob sie mit Drogen handelten oder diese nur kauften.