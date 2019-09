Worms (dpa/lrs) - Knapp zwei Monate nach dem Feuer in einer Obdachlosenunterkunft in Worms hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter ermittelt. Es handele sich um einen 29 Jahre alten Bewohner der Unterkunft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe die Tat gestanden. Wegen früherer Straftaten sei er auf Anordnung des Gerichts in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Bei dem Brand am 21. Juli war niemand verletzt worden.