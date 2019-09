Worms (dpa/lrs) - Die Wormser Polizei hat einen 38 Jahre alten mutmaßlichen Serieneinbrecher in seiner Wohnung festgenommen. Dem Mann werden zahlreiche Einbrüche in den Sommermonaten in Worms und Umgebung zur Last gelegt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem bestehen laut Polizei zwei Haftbefehle gegen den 38-Jährigen unter anderem wegen Drogendelikten.

Die Beamten hatten die Wohnung des Mannes in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs durchsucht. Der Polizei zufolge erlitt der unter Drogeneinfluss stehende 38-Jährige bei der Festnahme einen Schwächeanfall und musste zunächst unter polizeilicher Bewachung eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Mittlerweile sitzt der Mann laut Polizei in einem Gefängnis, am Donnerstag hatte ein Ermittlungsrichter einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Polizei stellte in der Wohnung nach eigenen Angaben umfangreiches Diebesgut sicher. Die genaue Bestandsaufnahme werde aufgrund der Menge noch eine Zeit in Anspruch nehmen, hieß es. Die Polizei geht zurzeit davon aus, das der Mann noch für weitere bislang ungeklärte Einbrüche infrage kommt. Auch größere Mengen verschiedener Drogen seien sichergestellt worden. So wird sich der 38-Jährige laut Polizei auch wegen illegalen Drogenhandels verantworten müssen. Der Mann war der Polizei zufolge bereits wegen zahlreicher Eigentums- und Betäubungsmittelstraftaten bekannt.