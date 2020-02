Worms (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat auf einer Straße in Worms einen Mann mit einem Messer angegriffen. Der 49-Jährige erlitt dabei Schnittwunden an einem Oberschenkel und einer Hand. Er hatte am Dienstagabend zwei Männer nach dem Weg zu einer Containersiedlung für Asylbewerber gefragt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe einer der Unbekannten ein Messer gezogen und zugestochen. Von den Angreifern fehlte zunächst jede Spur. Auch ihr Motiv war unklar.

