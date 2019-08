Wolfsburg (dpa/lni) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 20-Jährigen in Wolfsburg sucht die Polizei nach Videos und Bildern vom Tatort. Die Ermittler hoffen auf Aufnahmen von Anwohnern und Passanten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt auf der Straße im Stadtteil Vorsfelde gefunden worden und später in einer Klinik gestorben. In ersten Meldungen hatte die Polizei das Alter des Opfers mit 30 Jahren angegeben.