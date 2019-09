Artikel per E-Mail versenden

Wolfsburg (dpa/lni) - Zollbeamte in Wolfsburg haben in einem Paket aus Kanada ein echtes Schwarzbärenfell inklusive Kopf sichergestellt. Laut Absender sollte es sich um einen Teddybären und eine Kuscheldecke handeln, wie das Hauptzollamt Braunschweig am Dienstag mitteilte. Das Päckchen war als Geburtstagsgeschenk für ein zweijähriges Mädchen gedacht. Ein kanadisches Ehepaar hatte die Sendung ausreichend frankiert und mit der Zollinhaltserklärung versehen.

Da der Schwarzbär durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen geschützt ist, ist es verboten, sein Fell ohne Genehmigung in die EU einzuführen. Somit reichte die Begründung des Vaters, der das Paket abholen wollte, nicht aus. Seine Tochter möge gern Bären und die Bekannten aus Kanada hätten ihr eine Freude machen wollen. Das Fell wurde beschlagnahmt. Ob weitere rechtliche Schritte eingeleitet werden, war zunächst noch unklar.