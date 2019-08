Wolfsburg (dpa/lni) - Die Serie von Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg geht weiter. Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mindestens zehn Wagen mit schnell trocknenden Sekundenkleber beschmiert, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Wie schon in der Vergangenheit, seien vor allem Leasingfahrzeuge betroffen. Mehrere Teile der Autos wurden mit dem flüssigen Klebstoff beschädigt.