Wolfsburg (dpa/lni) - Einbrecher haben aus einem Keller in Wolfsburg zwei Tiefkühlpizzen gestohlen. Andere Gegenstände seien nicht entwendet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Keller des Mehrfamilienhauses war demnach in der Nacht zum Samstag aufgebrochen worden. Der Besitzer rief die Beamten, nachdem er den ursprünglich verschlossenen Keller am Morgen offen vorgefunden hatte.