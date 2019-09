Wolfenbüttel (dpa/lni) - Sie war als Kellnerin eingesetzt und hatte offensichtlich selbst den größten Durst: Eine 27-Jährige hat sich bei einer Hochzeitsfeier in Wolfenbüttel stark betrunken und ist anschließend auf ihren Lebensgefährten losgegangen. Als der 43-Jährige die Berlinerin in der Nacht zum Sonntag von der Feier abholen wollte, schlug sie ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Eine Flasche, die sie auf den Mann warf, landete an der Eingangstür der Gaststätte - eine Scheibe zerbrach. Kein Wunder, dass die Frau ihren Partner verfehlte - bei ihr wurden knapp 3,2 Promille Alkohol festgestellt. Die 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilte. Sie ermittelt wegen Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.