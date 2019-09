Woldegk (dpa/mv) - Bei der Verhaftung eines mutmaßlichen "Reichsbürgers" sind nach Polizeiangaben zwei Beamte verletzt worden. Sie wollten am Donnerstag einen Haftbefehl gegen einen 66-Jährigen vollstrecken, der in einem Dorf bei Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) lebt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann habe die Polizisten in seiner Haustür eingeklemmt, wobei beide an den Armen leicht verletzt worden seien.

Sie hätten den Mann aber überwältigen und fesseln können. Grund für den Haftbefehl war eine Geldstrafe über 3600 Euro wegen fünffacher Beleidigung, die der Mann nicht zahlte. Er soll deshalb nun für 120 Tage ersatzweise ins Gefängnis. Zusätzlich müsse er sich nun wegen Widerstands und Körperverletzung verantworten.

Am Donnerstag waren in einem anderen "Reichsbürger"-Fall ein Objekt in Jabel bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) durchsucht worden. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Gruppe, der zahlreiche Straftaten vorgeworfen werden. Unter anderem sollen sie den Brandenburger Justizminister bedroht haben, um die Entlassung eines inhaftierten Rechtsextremisten und Holocaustleugners zu erreichen.