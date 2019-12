Wittlich (dpa/lrs) - Ein ertappter Einbrecher hat in Wittlich einem Mann einen Teil des Ohrs abgebissen. Anschließend sei der bislang unbekannte Täter geflüchtet, von ihm fehle bislang jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bereits vergangene Woche hatte der Täter an einem Nachmittag die Tür einer Wohnung eingetreten, in den Räumen traf er auf den 37 Jahre alten Bekannten des Mieters. Die beiden Männer gerieten aneinander und prügelten sich, dabei biss der Einbrecher zu. Das Ohrteil konnte nicht mehr gefunden werden.