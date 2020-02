Wittlich (dpa/lrs) - Ein mit einem Messer bewaffneter Ladendieb ist am Samstagnachmittag in Wittlich festgenommen worden. Der Mann hatte in einer Drogerie etliche Parfümfläschchen in einen mitgebrachten Rollkoffer gesteckt, wie die Polizei weiter mitteilte. Als ihn eine Angestellte darauf ansprach, flüchtete der 44-Jährige. Ein Zeuge verfolgte ihn und versuchte, ihm den Rollkoffer aus der Hand zu reißen. Da zückte der Mann ein Messer, stach in Richtung seines Verfolgers und rannte weg. Der unverletzt gebliebene Zeuge folgte ihm weiter und lotste die Polizei übers Telefon zur Wohnung des Mannes.