Wilkau-Haßlau (dpa/sn) - Ein Radfahrer hat eine 56-Jährige in Wilkau-Haßlau mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und auf den Kopf geschlagen. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 56-Jährige war am frühen Freitagmorgen gerade dabei, ihre Handtasche im Kofferraum ihres Autos zu verstauen, als sie von einem Unbekannten auf einem Rad bedroht wurde. Als die Frau nach der Attacke laut um Hilfe rief, flüchtete der Mann unerkannt.