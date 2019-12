Wiesloch (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben zwei Stahlkugeln auf das Wohnhaus eines Politiker der Partei Die Linke in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) geschossen. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Tat im Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten des Mannes oder dessen Arbeit bei der Alevitischen Gemeinde Deutschlands steht. Nach Angaben der Polizei in Mannheim wurde die Eingangstür getroffen. Eine Stahlkugel habe auf dem Boden vor der Haustür gelegen - die zweite Kugel wurde in der Umgebung gefunden. Vermutlich seien sie am Wochenende mit einer Art Schleuder abgeschossen worden. Das Anwesen und die Bewohner sollen jetzt besonders geschützt werden, wie ein Polizeisprecher sagte.