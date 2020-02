Wiesentheid (dpa/lby) - Ein Mann ist in Unterfranken mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auch über Gehwege vor der Polizei geflüchtet. Eine Polizeistreife habe den 29 Jahre alten Autofahrer am Freitag in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) kontrollieren wollen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei flüchtete der Mann mit zeitweise mehr als 80 Stundenkilometern durch ein Wohngebiet und fuhr auch über Gehwege. Um keine Menschen zu gefährden, brach die Polizei die Verfolgung zunächst ab.

Polizisten trafen den Mann später zu Fuß erneut an und verfolgten ihn, als er versuchte zu entkommen. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand, keine gültige Fahrerlaubnis und den Wagen zuvor gestohlen hatte. In dem wenige Straßen entfernt stehenden Auto sowie in der Wohnung des Mannes fanden Polizisten den Angaben nach Betäubungsmittel. Der 29-Jährige muss sich nun wegen zahlreichen Verstößen gegen Verkehrsrecht und Betäubungsmittelrecht verantworten.