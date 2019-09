Zahl der Autodiebstähle in Hessen deutlich gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im vergangenen Jahr sind in Hessen deutlich weniger Autos und Lastwagen gestohlen worden als noch 2017. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundeskriminalamt (BKA) am Freitag in Wiesbaden veröffentlichte. Den Angaben zufolge verschwanden 722 Autos dauerhaft. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Minus von 28,4 Prozent. Bundesweit wurden 16 613 Autos gestohlen - ein Rückgang von knapp 13 Prozent.

Die deutschen Hersteller VW, BMW, Audi und Mercedes waren bei den Autodieben laut BKA weiterhin besonders beliebt. Bundesweit hatten mehr als 56 Prozent der zur Fahndung ausgeschriebenen Wagen, die dauerhaft verschwanden, diese Marken. Der Anteil von Fahrzeugen der vier Hersteller am Gesamtzulassungstand liegt bei rund 45 Prozent.