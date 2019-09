Artikel per E-Mail versenden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten in Hessen ist 2018 gestiegen. Die Sicherheitsbehörden registrierten 25 Fälle, im Vorjahr waren es 16 gewesen. Überwiegend handele es sich bei den Straftaten um Körperverletzungen, sagte der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, am Mittwoch in Wiesbaden bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018.

"Wir haben damit bundesweit gesehen immer noch vergleichsweise geringe Zahlen stehen", sagte Schäfer. "Dennoch kann uns das nicht ganz gelassen in den Alltag gehen lassen." Eine analytisch-wissenschaftliche Erklärung für den Anstieg gebe es bislang nicht - "dafür ist das zu jung und dafür sind die Zahlen zu gering". Auch sei kein spezieller Anlass erkennbar, der die Straftaten womöglich ausgelöst habe.

Laut Verfassungsschutzbericht 2018 werden 1475 Männer und Frauen der rechtsextremistischen Szene zugerechnet, ein Plus von 10 Menschen im Vergleich zu 2017. Die Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund blieb mit 539 nahezu gleich (2017: 540).