Verdacht auf Missbrauchsfall in Wiesbadener Pflegeheim

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Verdacht auf einen Missbrauchsfall in einer Pflegeeinrichtung in Wiesbaden haben die Betreiber Strafanzeige gestellt. Der betreffende Mitarbeiter des Herz-Jesu-Heims sei unverzüglich freigestellt worden, teilte die Caritas Altenwohn- und Pflegegesellschaft am Freitag mit. Es stehe der Verdacht auf Misshandlung sowie einen sexualisierten Übergriff gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern im Raum. "Nach derzeitigem Wissensstand gehen wir von einer Einzeltat aus", erklärte die Geschäftsführerin der Pflegegesellschaft, Annette Hofmann.

Nach Darstellung der Einrichtungsleiterin war der Fall vor allem durch aufmerksame Kollegen aufgedeckt worden. Der Heimbetreiber hat nach eigenen Angaben eine seelsorgerische Begleitung eingerichtet. "Durch die bereits begonnene Aufklärung werden wir Erkenntnisse und Informationen gewinnen, die einen so bedrückenden Vorfall künftig vermeiden helfen", teilte die Heimleitung mit.