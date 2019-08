Tötungsdelikt: Mann leblos in seiner Wohnung gefunden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei hat am Samstagmorgen einen Mann tot in seiner Wohnung in Wiesbaden gefunden. "Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus", sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei durch eine erhebliche Gewalteinwirkung gestorben. Der mutmaßliche Täter flüchtete. "Wir ermitteln auf Hochtouren." Weitere Hintergründe waren zunächst nicht zu erfahren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zuerst hatte der Radiosender FFH über den Fall berichtet.