Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Verdacht auf einen Missbrauchsfall in einer Pflegeeinrichtung in Wiesbaden beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall. Bei der Ermittlungsbehörde liege mittlerweile eine Strafanzeige vor, erklärte ein Sprecher am Dienstag in Wiesbaden. Dabei gehe es um einen konkreten körperlichen Übergriff durch eine männliche Pflegekraft auf eine Bewohnerin des Pflegeheims. Weitere Übergriffe würden vermutet.

Die Betreiber der Pflegeeinrichtung hatten die Strafanzeige gestellt. Es stehe der Verdacht auf Misshandlung sowie einen sexualisierten Übergriff gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern im Raum, hatte die Caritas Altenwohn- und Pflegegesellschaft den Schritt begründet. Der betreffende Mitarbeiter des Herz-Jesu-Heims sei unverzüglich freigestellt worden.