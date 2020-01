Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Pfeffersprayangriff gegen einen Polizisten hat das Amtsgericht Wiesbaden einen 27-Jährigen zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Das teilte das Gericht am Montag mit. Das Urteil unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung erging im Dezember 2019 und ist noch nicht rechtskräftig, wie eine Justizmitarbeiterin mitteilte. Der Verteidiger habe Berufung eingelegt. Nach Überzeugung der Richter hat der 27-Jährige dem Polizeibeamten das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, als dieser ihn im Sommer 2019 in Mainz-Kostheim festnehmen wollte.

Der Verurteilte wurde zu diesem Zeitpunkt wegen einer anderen Sache per Haftbefehl gesucht. Als Polizeibeamte ihn in der Wohnung des Bruders aufspürten, sprangen beide Männer aus dem Fenster und wollten sich in einem Gebüsch verstecken, wie das Gericht mitteilte. In die Haftstrafe flossen zwei frühere Taten mit ein.