Bouffier: Müssen Sicherheitslücken an Bahnhöfen finden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem gewaltsamen Tod eines achtjährigen Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof spricht sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) für eine Überprüfung der Sicherheit an Bahnhöfen aus. "Bei 5600 Bahnhöfen wird man zwar nüchtern sagen müssen, dass absolute Sicherheit eine Illusion ist", sagte er dem Magazin "Der Spiegel" (Samstag): "Trotzdem müssen wir Schutzlücken möglichst finden und schließen."

Am Montag hatte ein 40-Jähriger eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Während die Mutter sich retten konnte, wurde der Junge von dem ICE überrollt und getötet. Ein in der Schweiz lebender Eritreer wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte daraufhin Beratungen zur Sicherheit an Bahnhöfen angekündigt. Man werde das "positiv begleiten", kündigte Bouffier an.

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte der "Mitteldeutschen Zeitung" (Samstag): "Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, gleichwohl ist mit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn zu besprechen, ob die Sicherheitsvorkehrungen verbessert werden können."

Hessens Ministerpräsident verwies auch darauf, dass höhere Sicherheitsvorkehrungen praktisch umsetzbar sein müssen. "Können wir die enge Taktung unseres Bahnverkehrs auch bei schärferen Sicherheitsvorkehrungen aufrechterhalten? Wenn die Züge nur im Schritttempo einrollen, dauert alles länger, und die Akzeptanz schwindet", sagte Bouffier. Dabei sei es gerade mit Blick auf den Klimaschutz wichtig, dass mehr Menschen die Bahn nutzten.