Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen will sich im Bundesrat erneut dafür stark machen, dass aktenkundige Extremisten keine Waffen besitzen dürfen. "Wir müssen die Waffen besser in den Griff bekommen", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). Hessen hatte in der Länderkammer bereits eine Initiative eingebracht, mit der alle Extremisten, die den Verfassungsschutzbehörden bekannt sind, als unzuverlässig im Sinne des Waffenrechts eingestuft werden. Allerdings gab es keine Mehrheit.