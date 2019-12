Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein bewaffneter Räuber hat am Freitagabend einen Kiosk in Wiesbaden überfallen. Der maskierte Täter kam mit einer Schusswaffe in den Laden und verlangte das Geld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Räuber mit mehreren hundert Euro und tauchte unerkannt in der Dunkelheit unter.