Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei mehreren Einbrüchen haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Wiesbaden teils reiche Beute gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschwanden allein aus einer Wohnung im Nordosten der Innenstadt Schmuck sowie Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Einbrecher hatten sich irgendwann zwischen Freitagfrüh und Sonntagabend über die Balkontür gewaltsam Zugang verschafft. Über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Unbekannte am Sonntag nur rund zwei Kilometer entfernt in ein Haus ein, wo ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände fiel.

Ebenfalls ganz in der Nähe kletterten laut Polizei Einbrecher am Samstag auf einen Balkon und brachen von dort in eine Wohnung ein - allerdings verschwand nur eine geringe Summe Bargeld. Bereits am Freitag drangen Unbekannte im Wiesbadener Vorort Nordenstadt in ein Einfamilienhaus ein und nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck und eine Goldmünze mit.