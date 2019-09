Artikel per E-Mail versenden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Festnahme von zwei Männern in Wiesbaden wegen Mordverdachts laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen. Ein 24-Jähriger und sein 53 Jahre alten Vater sitzen seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, einen 71-jährigen Mann getötet zu haben.

Die beiden Tatverdächtigen mit türkischer Staatsangehörigkeit hätten noch keine Aussagen zu den Vorwürfen gemacht, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Wiesbaden. Die Staatsanwaltschaft hatte am Sonntag wegen des Verdachts des Mordes Untersuchungshaft für die beiden Männer angeordnet. Laut Obduktionsergebnis ist das Opfer durch "stumpfe Gewalteinwirkung" ums Leben gekommen. Mehr Details zu der Tat wurden zunächst nicht bekannt.

Die beiden Männer sind nach Angaben der Ermittler "bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getreten". Der 24-Jährige hatte sich der Polizei gestellt. Anschließend wurde sein Vater gefunden und festgenommen. Der 71-Jährige soll kurz vor seinem Tod Bauarbeiten in der Wohnung verrichtet haben. Lokale Medien berichteten, dass die mutmaßlichen Täter und das Opfer Streit um Bauarbeiten gehabt haben sollen.