Wettin-Löbejün (dap/sa) - Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in ein Autohaus im Saalekreis einen Koffer voller Fahrzeugschlüssel erbeutet. Zudem nahmen sie bei dem Einbruch im Ortsteil Mücheln der Stadt Wettin-Löbejün einen weiteren Koffer mit, in dem sich EC-Karten befunden haben sollen, wie die Polizei mitteilte. Aus der Werkstatt entwendeten die Unbekannten außerdem ein Auto. Zur Höhe des entstanden Schadens wurden keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.