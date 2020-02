Ruttersdorf-Lotschen (dpa/th) - Mehrere Brände haben die Feuerwehren in Thüringen zur Wochenmitte beschäftigt. Ein Mann erlitt bei Löschversuchen seines brennenden Autos in Ruttersdorf-Lotschen (Saale-Holzland-Kreis) am Mittwochmorgen eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ein 64-Jähriger kam nach einem Brand in Großensee (Wartburgkreis) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein Schwelbrand war am Mittwochabend in einem Nebengebäude seines Wohnhauses ausgebrochen. Laut Polizei war der Brand durch Holzarbeiten entstanden.

Eine Serie von Brandstiftungen bekämpfte die Feuerwehr Donnerstagmorgen in Jena. Zwei Autos brannten aus, die Flammen beschädigten auch eine Hausfassade. Drei Mülltonnen wurden angezündet.

Bereits am Mittwochnachmittag drang starker Rauch aus dem Deckenbereich eines Bungalows in Saalfeld (Saalfeld-Rudolstadt). Die Feuerwehr hackte die Deckenverkleidung aus und legte verbrannte Kabel frei. Die Brandursache war nach Polizeiangaben ein Mäusebiss.

In Kutzleben (Unstrut-Hainich-Kreis) brannte eine frei stehende Garage aus, fünf Mopeds wurden zerstört. In Apolda (Weimarer Land) stand aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht zu Donnerstag ein Schuppen in Flammen, die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus.