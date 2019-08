Weiterstadt (dpa/lhe) - Mit 2,4 Promille hat die Polizei in Südhessen einen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Verkehrskontrolle am Wochenende seien insgesamt zwölf alkoholisierte Lastwagenfahrer an der Weiterfahrt gehindert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizisten kontrollierten auf drei Raststätten bei Weiterstadt und Pfungstadt insgesamt 195 Lastwagen, die dort während der Ruhepausen parkten. In sieben Fällen seien die betrunkenen Fahrer durch eine Parkkralle an der Weiterfahrt gehindert worden. Fünf Lkw-Fahrer mussten nach Sicherstellung ihrer Personaldokumente ihre Fahrt vorzeitig beenden. Der schwer Betrunkene war am Sonntag aufgefallen.