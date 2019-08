Weißenfels (dpa/sa) - Die Suche nach der Mutter des toten Babys von Weißenfels ist auch mehr als zwei Jahre nach dem Tod des Kindes nicht abgeschlossen. Viele Frauen, die bei einem zweiten Reihen-Gentest eine Speichelprobe abgeben sollten, seien nicht auffindbar, sagte Jürgen Neufang von der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Naumburg. Sie seien vermutlich umgezogen oder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Die Ermittler müssten aufwendige Suchen starten. Die genaue Anzahl der Frauen konnte nicht genannt werden.