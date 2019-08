Weimar (dpa/th) - Zwei junge Männer haben in Weimar durch ihr entschlossenes Eingreifen eine Vergewaltigung verhindert. Sie eilten einer 57-Jährigen zu Hilfe, die in der Nacht zum Samstag von einem 28-Jährigen sexuell bedrängt worden war, wie die Polizei am Montag berichtete. Der Tatverdächtige habe die Frau bereits in einem Lokal bedrängt und sei ihr dann gefolgt.