Weimar (dpa/th) - Ein Mann hat ein Zimmer in einem Hotel nahe der Weimarer Altstadt ausgeräumt und die Zeche geprellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann von Mittwoch auf Donnerstag in dem Hotel eingecheckt. Am Morgen sei er jedoch nicht mehr gesehen worden. Doch nicht nur der Mann fehlte: Als das Hotelpersonal sein Zimmer betrat, fehlte dort laut Polizei ein Großteil der Einrichtung. Der Mann habe unter anderem den Flachbildfernseher mitgenommen, die Jalousien, Gardinen, einen Spiegel und weiteres Kleinmobiliar. Persönliche Gegenstände habe er hingegen dort gelassen. Wo sich der Zechpreller derzeit aufhalte, wisse man nicht, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen laufen.