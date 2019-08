Weiden (dpa/lby) - In der Oberpfalz ist ein Paar so in Streit geraten, dass der Mann seine Partnerin schließlich würgte. Ein Ermittlungsrichter in Weiden erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den 30-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie die Polizei am Montag mitteilte.