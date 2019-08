Waltershausen (dpa/th) - Wegen "merkwürdiger Pflanzen" in einem Gewächshaus hinter einem Wohnhaus hat eine Frau in Waltershauen (Gotha) die Polizei alarmiert. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um mehrere Marihuana-Pflanzen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Wohnung der mutmaßlichen Besitzer seien zudem Drogen und mehrere verbotene Gegenstände - darunter ein Wurfstern und ein Schlagring - gefunden worden. Die Beamten beschlagnahmten die Pflanzen und die Gegenstände. In der Wohnung leben laut Polizei eine 28-jährige Frau und ein vier Jahre älterer Mann. Sie erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz.