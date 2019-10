Waltershausen (dpa/th) - Weil sie illegal Sticker und Plakate in der Stadt angebracht haben, sind ein 27-Jähriger und eine 52 Jahre alte Frau in Waltershausen (Kreis Gotha) vorübergehend festgenommen worden. Die beiden wurden in der Nacht zu Samstag dabei erwischt, wie sie Aufkleber und Plakate auf Laternenmasten, Stromverteilerkästen und Litfaßsäulen anbrachten, wie die Polizei mitteilte. An der Aktion waren demnach noch mehr Menschen beteiligt. Die Täter versuchten zu flüchten, als sie die eintreffende Polizei erblickten. Der Mann und die Frau wurden gestellt und vorläufig festgenommen. Später kamen sie wieder frei. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.